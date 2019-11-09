Создатель компании SpaceX Илон Маск помечтал о колонизации Марса. Как выяснили журналисты «Фразы», своими мыслями он поделился в «Твиттере».

В частности, Илон Маск отметил, что для этой миссии необходима тысяча его кораблей Starship. Они должны помочь построить на красной планете первое автономное поселение.

Также, по его словам, на Марс придется отправить три миллиона тонн оборудования, техники и прочих ресурсов. На это, по его расчетам, уйдет двадцать лет.

Один такой полет он оценил примерно в два миллиона долларов.

Как писала «Фраза», ракета Илона Маска впервые пристыковалась к МКС. Это не на шутку встревожило россиян.

Ранее Илон Маск показал видео взлета и посадки будущего межпланетного корабля.