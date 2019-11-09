Синоптики поведали украинцам о сюрпризах погоды на следующей неделе

Украинцам рассказали о погоде на следующую неделю. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным синоптиков, небесная канцелярия должна порадовать жителей нашей страны.

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе по Украине сохранится преимущественно сухая, хоть и облачная погода. Дожди ожидаются на западной Украине.

При этом продолжит постепенно снижаться температура воздуха. К середине ноября днем она опустится до 10-16 градусов, а ночью будет 3-10 тепла. Традиционно более теплая погода будет на юге страны и в Крыму.

В Киеве ожидается сухая погода. Днем 10-12 градусов, а ночью плюс 4-6.

Как писала «Фраза», в эти выходные Украина станет одной из самых жарких стран Европы.