Главные новости за 8 ноября 2019 года

В эти выходные Украина станет одной из самых жарких стран Европы. В ближайшие выходные в Украине будет очень жарко. Прогноз погоды дали синоптики.

В Днепре ребенка сбили прямо на пешеходном переходе. Утром в Днепре произошло ДТП. Возле 62-й школы на улице Строителей ребенка сбили прямо на пешеходном переходе.

Дипломат рассказал, что еще совсем недавно Гренландия интересовала Трампа больше, чем Украина. Вопрос предоставления военной помощи Украине мог затормозиться из-за того, что Белый дом озаботился идеей приобретения Гренландии. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в ходе 10-часового выступления в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

В Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима. В Японии извергался вулкан Сакурадзима. Уже появилось видео явления.

Китайцы приступили к созданию связи 6G. Китайская наука продолжает шагать впереди планеты всей. В Китае приступили к созданию связи 6G.

Российские налоговики выписали многотысячный штраф тяжело больной Заворотнюк. Налоговая служба РФ выставила известной актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество. Об этом сообщается на странице канала Mash в Telegram.