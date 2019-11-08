Раскол в мировом Православии усугубляется: Александрийский Патриарх признал Епифания

Патриарх Александрийский Феодор II помянул главу Православной Церкви Украины Епифания как Предстоятеля Православной Церкви Украины за Божественной литургией. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее Патриарх Феодор заявлял, что поддерживает только УПЦ.

Об этом сообщает греческое агентство «Ромфея», уточняя, что в ближайшее время по этому вопросу появится официальное заявление Церкви Александрийского патриархата.

Вместе с тем, замглавы внешних Церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) сообщил на своей странице в Фейсбук о том что «сегодня Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме Архангелов (El-Zaher, Daher, Каир, Египет) во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины».

Официального сообщения о признании ПЦУ от Александрийского Патриархата пока не было, но «достоверность подтверждена из двух информированных источников, а также видеозаписи богослужения, размещенной на странице храма в Фейсбук (хронометраж с 44:52)», — сообщил Евстратий.

Ранее патриарх Александрийской Церкви Феодор заявлял, что именно Украинская Православная Церковь является единственной канонической Церковью в Украине во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Александрийская Церковь имеет в диптихах второе место после Вселенского Патриархата.

Ранее «Фраза» сообщала, что афонский старец назвал Варфоломея предателем и призвал покаяться в признании ПЦУ.