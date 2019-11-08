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Российские налоговики выписали многотысячный штраф тяжело больной Заворотнюк

Российские налоговики выписали многотысячный штраф тяжело больной Заворотнюк

Налоговая служба РФ выставила известной актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице канала Mash в Telegram.

В частности, как сообщается, речь идет об уплате штрафа в размере 24 тыс. руб. (примерно 9200 грн) за владение квартирой в центре Москвы.

Как сообщала «Фраза», в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.

Тэги: штраф, налог, Россия, культура, курьезы, Анастасия Заворотнюк

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