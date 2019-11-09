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Расставшись со своей девушкой, австралиец тут же сорвал большой куш на скачках

Расставшись со своей девушкой, австралиец тут же сорвал большой куш на скачках

Необычный случай произошел в австралийском Мельбурне. Как выяснили журналисты «Фразы», местному жителю по имени Кенни небывало повезло.

Как пишут СМИ, после того, как его бросила девушка, парень тут же выиграл на скачках.

Они вместе делали ставки на участников Мельбурнского кубка в казино «Корона». Во время очередного заезда между парочкой произошла размолвка, после чего девушка бросила своего ухажера.

Однако буквально через считанные секунды он выиграл восемьсот тысяч австралийских долларов (почти 550 тысяч долларов США), увидав, что поставил на нужную лошадь.

Когда девушка узнала о выигрыше, то попыталась помириться с Кенни, но тот, угостив ее шампанским, заявил, что расстается с ней навсегда.

Как писала «Фраза», американец засудил любовника своей жены на кругленькую сумму.

Тэги: мир, Австралия, спорт, скачки, курьезы

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