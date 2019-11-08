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Советник главы Кабмина Голик: Инфраструктуру нужно менять и строить новую

Советник главы Кабмина Голик: Инфраструктуру нужно менять и строить новую

Юрий Голик, советник главы Кабмина Украины Алексея Гончарука, в своем блоге на Facebook, заявил, что уставшая инфраструктура всех населенных пунктов требует замены. Он также считает, что нужно строить новую инфраструктуру, чтобы не повторилось ЧП на ул. Саксаганского в Киеве, когда прорвало теплосети.

Советник отметил, что этот случай, к счастью, был единичным, но это может стать массовым явлением, так как ни в одном населенном пункте нет плана по замене коммуникаций и местные власти в этом не очень заинтересованы.

«Любой мэр хочет избраться на следующий срок. Поэтому, он будет делать то, что можно «продать». Заниматься тем, что скрыто под землей, он, за редким исключением, не будет. Просто потому, что это не «продашь». А в эпоху медиа и соцсетей это главное», - считает Голик.

Он привел пример, как в пассажирский автомобиль, рассчитанный на пять человек, садятся 25, так что с каждым проеденным метром вероятность того, что машина развалится от нагрузки, увеличивается.

«Когда меняют коммуникации? Когда рванет. Так было последние несколько десятков лет. Инфраструктура устала. Ее надо менять. Ее надо строить новую.  Красота, марафеты, картинки и ленточки - это прекрасно. Но дом строят с фундамента, а не нарядного фасада», - сказал советник главы правительства.

Ранее Голик отметил, что эта проблема — следствие многих других традиций: «Главным образом — не сделать ничего на уровне местного самоуправления, чтобы за промежуток между отопительными сезонами модернизировать существующие системы теплоснабжения».

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