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Китайцы приступили к созданию связи 6G

Китайцы приступили к созданию связи 6G

Китайская наука продолжает шагать впереди планеты всей. Как выяснили журналисты «Фразы», в Китае приступили к созданию связи 6G.

Как сообщает министерство науки и техники страны, исследования и работы начались на этой неделе. Китай планирует создать сети связи шестого поколения – для этого сформированы две группы ученых.

Отмечается, что «в состав первой группы вошли представители профильных государственных ведомств, которые будут отвечать за реализацию работ по созданию соответствующих технологий».

Кроме этого, «в общую группу вошли 37 экспертов из научно-исследовательских институтов и различных предприятий, которые будут ответственны за исследования, предложения и техническое обоснование, также их консультации будут учитываться при принятии важных решений».

Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Стоит напомнить, что с 1 числа в стране начали использовать связь 5G. Она появилась у ключевых операторов – China Telecom, China Unicom и China Mobile. На новую сеть перешла и Медиакорпорация Китая.

Как писала «Фраза», связь 5G появится в Украине еще очень нескоро.

Тэги: ученые, Китай, мир, связь, технологии

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