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Дело «налоговиков Клименко» будет слушаться в суде более 100 лет, — адвокаты

Дело «налоговиков Клименко» будет слушаться в суде более 100 лет, — адвокаты

Уголовное производство против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-сотрудников налоговых органов, которых экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос обвинил в нанесении государству 96 млрд гривен ущерба, будет слушаться в суде более 100 лет. Об этом заявил адвокат Александр Дульский на пресс-конференции в пресс-центре «Украинские Новости».

Адвокат подчеркнул, что в ходе расследования военной прокуратурой по данному делу были допущены колоссальные нарушения.

«Ни одному налоговику в Украине не было способом, который определен в законодательстве, сообщено о подозрении. Относительно каждого участника криминального производства было совершено ряд деяний, которые сами по себе имеют признаки уголовно-наказуемых», — сообщил он.

Так, по словам адвокатов, экс-министр Александр Клименко на данный момент не имеет статуса подозреваемого ни в одном из уголовных дел, возбужденных в Украине, и не находится в международном розыске. Аналогичная ситуация сложилась и экс-сотрудников налоговых органов, проходящих по делу, — ни один из них не получил статус обвиняемого, а продолжающееся преследование налоговиков военной прокуратурой является незаконным.

«О какой вообще преступной организации может идти речь, если задержанные в 2017 году люди даже не были знакомы между собой. Они начинают знакомиться только на суде», — высказалась адвокат адвокат экс-начальника ГНИ Артемовского района Луганска Ольги Гулки и экс-начальника ГНИ Ленинского района Луганска Владимира Дубеля Алина Самарец.

По словам Самарец, ее подзащитный Александр Дубель был жестоко избит в СИЗО. «Человек будет лечиться еще неизвестно сколько времени, и восстановит ли он свое здоровье — под большим вопросом», — сказала она. Тем временем дело против человека, который избил Дубеля, уже более двух лет находится в суде, а приговора до сих пор нет.

Кроме того, Дульский заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по заявлению 9 экс-сотрудников налоговых органов.«Мои доверители были вынуждены обратились в Европейский суд по правам человека с заявлениями, в которых были изложены обстоятельства невозможности защититься на национальном уровне», — заявил он.

Адвокат экс-министра Александра Клименко Сергей Титаренко подчеркнул, экс-генпрокурор Юрий Луценко с самого начала нарушил подследственность дела.

«Александр Клименко являлся министром доходов и сборов, то есть он член Кабмина, поэтому его субъектная подследственность НАБУ. Однако Луценко в нарушение всех норм передал это дело именно в военную прокуратуру», — сказал Титаренко.

Адвокат экс-министра также сообщил об отсутсвии сроков расследования и отсутствии доказательной базы.

«В уголовном производстве есть всего лишь три предприятия, которым якобы возмещено незаконно НДС. И это вменяеться фактически Александру Клименко. То, что средства, которые возмещались этим предприятиям, получил он. Решения о возмещении НДС принимаются через казначейство, а не единоличным решением министра. Прочитав все 209 томов уголовного производства, я так и не понял, каким образом эти средства получил Александр Клименко, на какие счета они ушли», — сказал Титаренко.

По словам адвоката, на текущий момент имя Александра Клименко фигурирует в двух уголовных производствах, однако ни в одном из этих дел он не имеет статуса подозреваемого. Экс-министр также не находится в международном розыске. Санкции ЕС, которые очевидно были наложены по политическим мотивам в 2014 году, как и на ряд других экс-чиновников, через суды в юрисдикциях ЕС сняты за предыдущие периоды.

Адвокаты уверены, что дело экс-налоговиков А. Клименко использовалось руководством Генеральной прокуратуры в лице Юрия Луценко и Анатолия Матиоса для собственного пиара и обогащения.

«Накладываются аресты на бизнес, имущество, которые не имеют никакого отношения к Александру Клименко. Но, почему-то так было договорено, что давайте сделаем это имущество Клименко и под это дело будем накладывать на него арест», — заявляет Титаренко.

Адвокат сообщил, что апелляционный суд сняла арест, так как пять лет ведется расследование, и за все время не было предьявлено директору предприятия подозорения. Но не смотря на это прокурор продолжает направлять дело в суд и накладывать новые аресты на имущество, которое никак не связано с самим экс-министром.

О том, что истинной целью преследования была нажива, может свидетельствовать тот факт, что в ходе расследования военными прокурорами были изъяты деньги людей, абсолютно непричастных к процессу.

«Тот же самый луганчанин Антипов (Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Луганской области), у него были изъяты не его деньги. Человек, который на время передал эти деньги Антипову, добивается их возвращения. Это иностранец. И каждый раз, когда он пытается обратиться в соответствующие органы, чтобы забрать эти деньги, то начинается давление на него, его сына, он даже был вынужден покинуть территорию страны. Много денег было изъято, и такое впечатление, что если есть деньги, то человек в чем-то виновен», — заявила адвокат Алина Самарец.

Александр Дульский также напомнил о существовании уголовного производства по факту вымогательства денег у семьи экс-начальника Государственной налоговой администрации Харьковской области Станислава Денисюка.

Напомним, дело задержанных 24 мая 2017 года экс-сотрудников налоговых органов с апреля 2019 года так и не начало слушаться в суде. Всего по делу проходят 52 подозреваемых, которым инкриминирован ущерб в 96 млрд гривен.

Ранее глава ГБР Роман Труба также подтвердил, что ведомство ведет несколько расследований по руководству военной прокуратуры времен Анатолия Матиоса, а также призывает сообщать о фактах его незаконного обогащения. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил, что уволит главу СБУ Ивана Баканова, если будет доказано, что его консультирует экс-военный прокурор Анатолий Матиос.

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