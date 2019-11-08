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Афонский старец назвал Варфоломея предателем и призвал покаяться в признании ПЦУ

Афонский старец назвал Варфоломея предателем и призвал покаяться в признании ПЦУ

Старец Гавриил Карейский из монастыря Кутлумуш на Афоне назвал Патриарха Варфоломея предателем Церкви и обвинил в попрании канонов, которое наносит ущерб межправославному единству православных христиан по всему миру. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом известный афонский монах написал в открытом письме Константинопольскому Патриарху Варфоломею.

Об этом сообщается на греческом интернет-ресурсе katanixi.gr.

«В бесплодных и хитроумных диалогах с еретиками вы предали Единую Церковь, Православие, много раз признавая разнообразие в святых учениях нашей Церкви и церковный характер в сектантских сборищах», — написал афонский старец.

Гавриил Карейский в своем письме обвинил Патриарха Варфоломея в потакательстве ересям и усугублении раскола в мировом Православии.

«Из-за вашей патриаршей болезни и под вашей защитой любая ересь и новшество нашли убежище не только в епархиях Трона, но и в Церкви Греции, и в других местах. Ваше духовенство, богословы и мыслители — все они перводелатели и экзархи всех новых богословских заблуждений и институциональных инноваций, от постотеческой теологии и экологического и языческого поклонения Земле до без раскаяния восстановления раскольников в Украине. Рядом с вами находят убежище и оправдание от громогласного осуждения православного духовенства и паствы все эти духовные волки, а вы — их пастырь и меценат; в святоотеческой формулировке вы абсолютно единодушны и виновны вместе с ними».

По мнению афонского старца, действия Патриарха Варфоломея относительно неканонических сообществ ставят под сомнение веру и чистоту православных убеждений иерарха Константинополя.

«Тем, что вы делаете и чему учите, вы не почитаете апостольские Каноны Святых Поместных и Вселенских Соборов и учение Отцов, которые строго запрещают совместные молитвы и богослужение с еретиками. Таким образом, вы показываете, что не верите в Бога, в бессмертие души, в невидимый мир, в Рай и Ад, в Будущий Суд и в воздание. Может быть, Ваше Святейшество, ваши частые встречи с представителями и благотворителями из масонских и других связанных с ними орденов свидетельствуют за вас и какой-то неисповедимый и высокий статус и положение, несовместимые и враждебные по отношению к Православной Вере?».

Гавриил Карейский считает, что своими действиями Патриарх Варфоломей вынудил душу каждого православного грека разрешать дилемму: посвятить себя Христу или подчиниться ересям Патриарха.

«Покайтесь и сойдите с широкого и скользкого пути, по которому вы постоянно движетесь, который наносит ущерб межправославному единству миллионов крещеных душ. Бойтесь, что нетварный и нескончаемый ад полон нераскаявшихся первосвященников и патриархов, ибо Божественный суд сначала начинается с нас — церковников», — заключил афонский монах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ надеются, что Зеленский восстановит справедливость в отношении верующих УПЦ.

Тэги: общество, православие, Афон, новости православия, Варфоломей

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