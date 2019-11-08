Дипломат рассказал, что еще совсем недавно Гренландия интересовала Трампа больше, чем Украина

Вопрос предоставления военной помощи Украине мог затормозиться из-за того, что Белый дом озаботился идеей приобретения Гренландии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в ходе 10-часового выступления в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, Тейлор заявил, что он столкнулся с трудностями в организации встречи высокопоставленных чиновников кабинета с Трампом, чтобы обсудить вопрос разблокирования военной помощи Украине.

По его словам, сотрудники кабинета президента США все время находились в зарубежных командировках. «Я думаю, что это также касалось вопроса о Гренландии, о покупке Гренландии, который потребовал много энергии в Совете национальной безопасности», — заявил Тейлор.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести остров Гренландия, который принадлежит Дании. При этом часть советников поддержали такую идею, назвав ее «экономически целесообразной».

В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что «Гренландия не продается».

О том, что стоит за скандалом вокруг Гренландии, читайте в нашей статье.