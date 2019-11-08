Стало известно, когда Россия пустит в аннексированный Крым первые поезда

Россия анонсировала старт железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом. Как выяснили журналисты «Фразы», уже известны цены билетов.

В РЖД сообщают, что билеты на полуостров уже есть в продаже.

Известно, что возить пассажиров в аннексированный Крым будут составы дальнего следования «Таврия». Это будут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится 23 декабря в 14-00 по местному времени. В пути он проведет 2741 километр, на что уйдет 43,5 часа.

Также сообщается, что еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут ездить из Москвы до Симферополя и обратно. Первый поезд пойдут в 23-45 24 декабря. За 33 часа в пути поезд пройдет 2009 километров.

Уже известны цены на билеты: на поезд Москва-Симферополь цена купе стартует от 2966 рублей (1145 гривен), а СВ будет стоить от 9952 рублей (3840 гривен); в поезде Санкт-Петербург-Севастополь плацкарт стартует от 3500 рублей (1350 гривен), а купе оценивается от 3906 рублей (1510 гривен).

На полуостров поезда будут попадать через Крымский мост, длина которого составляет 19 километров.

Как писала «Фраза», возможной причиной химического ЧП в Крыму назвали «тренировку» российских военных.

Сообщалось, что Северо-Крымский канал на аннексированном Россией полуострове начал разрушаться.