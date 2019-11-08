В Харькове 14-летний подросток среди бела дня устроил стрельбу по посетителям супермаркета

В Харькове 14-летний подросток открыл стрельбу по людям в одном из супермаркетов. Как выяснили журналисты «Фразы», к счастью, пистолет оказался пневматическим.

Как сообщает ТСН, в результате он попал в женщину и ее 19-летнего сына. Пострадавшие с легкими повреждениями госпитализированы и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Причины, по которым подросток устроил стрельбу, пока неизвестны. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Пока что правоохранители квалифицируют происшедшее как хулиганство.

Как сообщала «Фраза», 6 октября 2018 года пьяные хулиганствующие молодчики открыли огонь в одном из киевских кафе.

5 декабря того же года в харьковском супермаркете «Рост», который расположен в Киевском районе города, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек.