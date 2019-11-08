В Сумах задержали судью, который слишком буквально воспринял призыв хранить деньги в банке

В Сумах при получении взятки в размере $2 тыс. задержан судья Заречного районного суда. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, как сообщается, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

При этом, как видно на фотографиях, опубликованных НАБУ, деньги были переданы в стеклянной банке из-под консервации.

Как сообщала «Фраза», 9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса за взятку в размере $150 тыс. Известно, что он занимался многими резонансными делами: принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го — начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко — благодаря этому «Юра Енакиевский» снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.

Как сообщали СМИ, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде.