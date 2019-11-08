Мировой долг пробил страшное финансовое дно

Государственный и частный мировой долг пробил очередное дно. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Ее цитирует пресс-служба МВФ. По ее словам, сейчас эта цифра равна 188 триллионам долларов, это 230% ВВП нашей планеты. Годом ранее мировой долг был равен 182 триллионам долларов.

Кристалина Георгиева сказала: «Основной фактор увеличения долга это частный сектор, на который сейчас приходится почти две трети от общего уровня задолженности». Она добавила, что «госдолг развивающихся стран сейчас на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов».

Финансист заявила: «В странах с низким уровнем дохода с 2014 года резко увеличились задолженности». По ее словам, «43% таких стран либо имеют высокий риск возникновения долговых проблем, либо эти проблемы уже есть».

Она также сказала, что «нужно остановить рост мирового долга, ведь он создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности».

Как писала «Фраза», стало известно, сколько миллиардов Украине придется выплатить по внешним долгам в 2019 году.

Ранее аналитики предрекли дефолт США уже в ближайшие месяцы.

Сообщалось, что госдолг США пробил очередное историческое дно.