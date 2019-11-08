В Церкви рассказали, почему христиане не боятся страданий

В Церкви объяснили, как стоит воспринимать страдания в жизни человека, и что может спасти мир. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон.

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Страдание сопровождает человека от рождения и до смерти. Как же соединить с нашим опытом страдания веру во всеблагого и всемилостивого Бога? У христианства есть ответ. Он зрим в образе, который является краеугольным в христианстве — Бог на кресте», — заявил он.

По словам епископа, Бог пришел в этот мир, «принял на Себя все страдание, лишил его уничтожающей силы, отменил страдание в вечности».

«Если помнить об этом, сердцу станет понятен смысл страданий», — считает иерарх.

«Правда Христова в том, что мир спасает не красота, а безобразие Креста. Бог являет Себя в страдании. Это главное, что мы вспоминаем на каждой Литургии, мы носим на себе образ смерти и воскресения Христа. Важно, чтобы человек сердцем отозвался на эту правду», — рассказал владыка Пантелеимон.

Он также отметил, что мир обречен на страдания, и «надо не бояться их, а мужественно проходить их и помогать другим».

«Церковь ждет от христиан приобщения к страданию тех, которые бедны, больны, одиноки», — подытожил иерарх.

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