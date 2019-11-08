Лига Европы: «Александрия» в невероятном матче сыграла вничью с «Сент-Этьеном»

Сегодня, 7 ноября, были сыграны поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», «Александрия во Львове принимала французский «Сент-Этьен».

Подопечные Владимира Шарана довольно бодро начали поединок, создали несколько хороших моментов для взятия ворот, но в середине первого тайма пропустили. Панькив недозволенным приемом остановил в своей штрафной Хазри и сам пострадавший хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар.

После этого у «Александрии» до перерыва был один неплохой шанс для того, чтобы сравнять счет, но Руффье спас свою команду.

Во второй сорокапятиминутке хозяева поля владели ощутимым преимуществом и даже забили гол в середине тайма, но он был справедливо отменен из-за офсайда. А спустя всего две минуты французы провели стремительную контратаку, которую точным ударом завершил Камара.

«Александрия» не собиралась сдаваться и на 83-й минуте один мяч отквитала — отличился Безбородько. Казалось, поединок так и завершится, но уже в компенсированное арбитром время Задырака красивым ударом счет сравнял — ничья 2:2 в итоге. В параллельной встреча группы I немецкий «Вольфсбург» дома проиграл бельгийскому «Генту» со счетом 1:3.

Турнирная таблица:

1. «Гент» — 4 игры / 8 очков;

2. «Вольфсбург» — 4 / 5;

3. «Сент-Этьен» — 4 / 3;

4. «Александрия» — 4 / 3.

Ранее «Фраза» сообщала, что киевское «Динамо» на выезде сыграло вничью 1:1 с «Копенгагеном».