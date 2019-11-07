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Лига Европы: «Динамо» сумело спасти очко на выезде с «Копенгагеном»

Лига Европы: «Динамо» сумело спасти очко на выезде с «Копенгагеном»

Сегодня, 7 ноября, были сыграны поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на выезде играло против датского «Копенгагена».

Перед этим матчем обе команды делили первую строчку в группе В, имея в своем активе по пять очков. Поэтому победа выводила кого-то на чистое первое место. Но, как и в киевском поединке, начали «динамовцы» из рук вон плохо. После навеса с левого фланга грубо на выходе ошибся Георгий Бущан, и Стаге не составило труда переправить мяч в пустые ворота.

Спустя десять минут гости имели прекрасный шанс для того, чтобы отыграться, но Цыганков с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть голкипера. А еще через две минуты опасно бил Беседин, но мяч пролетел немного выше перекладины.

Едва началась вторая половина встречи, как отличную возможность упустил Караваев, пробив мимо ближнего угла. Спустя пять минут он же снова был близок к успеху, но в этот мяч отправил мяч мимо дальней штанги.

Гости владели заметным преимуществом, но до поры до времени толку от этого не было никакого. И лишь на 70-й минуте встречи киевлянам удалось сравнять счет: Вербич, обыгравшись в стенку с Цыганковым, мастерским ударом отправил мяч под дальнюю штангу. Спустя всего две минуты уже сам Цыганков мог забивать, но пробил немного мимо.

Как ни старались «динамовцы» забить победный гол, сделать им это не удалось. В итоге — боевая ничья 1:1. В параллельной встрече нашей группы швейцарский «Лугано» в родных стенах сыграл вничью 0:0 со шведским «Мальме».

Турнирная таблица в группе В:

1. «Копенгаген» — 4 игры / 6 очков;

2. «Динамо» — 4 / 6;

3. «Мальме» — 4 / 5;

4. «Лугано» — 4 / 2.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов на выезде сыграл вничью 3:3 с загребским «Динамо».

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Лига Европы, спорт, Копенгаген

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