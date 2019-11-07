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Верующие Буковины встретились с полицией из-за частых захватов храмов УПЦ

Верующие Буковины встретились с полицией из-за частых захватов храмов УПЦ

Верующие пришли к главе Черновицкой областной полиции рассказать о массовых захватах храмов Украинской Православной Церкви представителями Православной Церкви Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, под здание Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области пришли представители религиозных общин приходов из сел Задубровка, Михальча, Старая Жадова, Товтры, Заволока.

В этих селах осуществляются попытки захвата храмов и церковного имущества, сообщает Черновицко-Буковинская епархия.

«Во время спиливания замков в храм сторонниками ПЦУ полиция обступила их кругом и не допускала верующим УПЦ прекратить противозаконные действия сторонников ПЦУ», — сообщили верующие УПЦ села Товтры.

Религиозная община храма села Задубровка отметила ряд фактов бездействия полиции во время противостояний.

«Четвертую неделю подряд сторонники ПЦУ перекрывают дорогу возле храма, чем препятствуют движению транспортных средств. По факту правонарушения верующие неоднократно вызывали полицию и писали заявления, но полиция не отводила сторонников ПЦУ с дороги, а наоборот заворачивала водителей на объездную дорогу и никакого уголовного расследования не проводилось», — поделились верующие.

Верующие УПЦ села Заволока рассказали главе Черновицкой полиции, о том, что «при договоренности верующих УПЦ и ПЦУ не находиться на территории храма Петра и Павла согласно решению суда, машина полиции круглосуточно дежурила возле храма, но когда сторонники ПЦУ прорвались в храм, ранив участкового, их не вывели их с храмовой территории и позволили им быть в храме до решения суда».

Представители УПЦ также указали на то, что на сельского голову Шевчука Захария Ивановича, который нанес травму участковому, не открыли уголовное дело.

Верующие и настоятели храма села Старая Жадова рассказали, что «7 ноября, при патрулировании полиции, сторонники ПЦУ избили сторожа храма, сломав ему ребро, и полиция не защищала потерпевшего во время приступа».

По словам верующих УПЦ, главной целью было донести до руководства областной полиции реальную ситуацию относительно бездействия правоохранительных органов на местах во время незаконных действий активистов ПЦУ по захвату храмов и дождаться решений судов по каждому «проблемному» храму.

Руководство областной полиции пообещало верующим, что разберется с каждым конкретным инцидентом.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы в соцсетях рассуждают о том, какие человеческие грехи ставят под угрозу существование нации.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, УПЦ, Буковина, полиция

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