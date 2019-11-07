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Главные новости за 7 ноября 2019 года

Главные новости за 7 ноября 2019 года

В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми. Вечером среды, 6 ноября, в Киеве возле поворота на поселок Чайки произошло ЧП. Тут взорвали автомобиль Mercedes. По данным полиции, на Житомирской трассе к машине подъехал байкер на черном мотоцикле BMW, который положил на ее крышу взрывчатку и быстро скрылся, после чего прогремел взрыв.

Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе. В результате подрыва автомобиля в Святошинском районе Киева погиб его водитель, двое пассажиров были тяжело ранены. Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, как сообщается, около 21:40 в среду, 6 ноября, полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался «Мерседес». Когда правоохранители прибыли на место происшествия, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Стало известно, кто стал жертвой взрыва на Житомирской трассе. В результате подрыва автомобиля на Житомирской трассе в Киеве погиб полицейский охраны. Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, как сообщается, погибшим оказался сотрудник полиции охраны, который осуществляет охрану согласно договору. Еще двое — 57-летний предприниматель и 34-летний водитель — с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом». Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно назвал государственный концерн «Укроборонпром» «концертом». Конфуз произошел во время визита на Харьковский авиационный завод. В ходе брифинга на предприятии глава государства три раза к ряду перепутал слова, говоря об «Укроборонпроме». В качестве подтверждения издание опубликовало соответствующее видео на своем канале в YouTube.

Стали известны правила и требования к ВНО в 2020 году. Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования к Внешнему независимому оцениванию в 2020 году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте УЦОКО. В частности, была обнародована структура тестов, количество и типы заданий, схемы начисления баллов и время выполнения теста по украинскому языку и литературе, математике, истории, английскому языку, другим иностранным языкам, биологии, географии, физике и химии.

Более 400 пассажиров высадили из поезда из-за сообщения о минировании. Взрывотехники и правоохранители эвакуировали более 400 пассажиров поезда, следующего из Львова в Киев. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци». В частности, как сообщается, взрывотехники и правоохранители были вынуждены проверить поезд № 744 Львов — Дарница после того как неизвестный сообщил о его заминировании. Для этого поезд был остановлен в 09:37 на станции Обводный, высажено 420 пассажиров.

Попытка выселения жильцов из киевского общежития закончилась массовым побоищем. В Киеве произошла массовая драка между жителями общежития на ул. Полевой и неизвестными людьми в масках. В частности, как сообщается, в доме, где люди проживают «без воды и света сейчас происходит что-то типа рейдерского захвата».

Полицейские расследуют, а соцсети обсуждают драку Геруса и Ляшко. Правоохранители открыли уголовное производство по факту драки бывшего народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко с народный депутат от фракции «Слуги народа» Андреем Герусом. При этом ни Ляшко, ни Герус в правоохранительные органы не обращались. «Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство», — заявил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

В Одессе мужчина потерял сознание и его... выкинули из маршрутки. Дикий случай произошел в Одессе. Тут из маршрутки номер 150 буквально выкинули мужчину, которому стало плохо в салоне транспортного средства. Как рассказывают в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на Александровском проспекте, 7. Мужчина не был пьян — ему стало плохо по непонятным причинам и он потерял сознание.

На свадьбе во Львовской области массово отравились люди. Во Львовской области произошло ЧП. Тут во время празднования свадьбы массово отравились люди. Как сообщает областной департамент охраны здоровья, отравились тринадцать человек. Их госпитализировали во вторник, 5 ноября. Известно, что люди праздновали в ресторане «Кривое озеро», а на столе у них была жареная красная рыбы, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

На следующей неделе в Украину вновь вернется бабье лето. Пришедшие в Украину дожди продержатся недолго. Такой прогноз дают синоптики. В Гидрометцентре предупреждают, что осадки по стране, а также небольшое похолодание будут сохраняться до конца недели. Однако уже после выходных по всей Украине должна установиться сухая, малооблачная погода.

В известном лондонском театре потолок рухнул на головы зрителей. В знаменитом лондонском театре Пикадилли произошло ЧП. Во время спектакля «Смерть коммивояжера» на головы зрителей обвалился потолок. Известно, что упал кусок потолка, из-за чего пострадали несколько людей. Обвал обнажил проводку, поэтому остальных зрителей быстро эвакуировали.

Американцы нашли новый штамм ВИЧ. Американские ученые бьют тревогу: впервые с начала века они обнаружили новый штамм ВИЧ. Сделали это специалисты корпорации Abbott Laboratories и университета Миссури. Данный штамм является «частью группы М вида ВИЧ-1». Отмечается также, что это «первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов».

Тэги: Киев, убийство, Mercedes, взрыв, концерн, Укрзализныця, минирование, мотоцикл, концерт, образование, покушение, криминал, Укроборонпром, внешнее независимое оценивание, Национальная полиция Украины, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, Игорь Сало

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