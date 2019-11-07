Синоптики предупредили киевлян о сильном тумане

Завтра, 8 ноября, в Киеве ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, как сообщается, в пятницу украинские метеорологи ожидают ухудшения метеорологической дальности видимости до 500 метров и менее на период продолжительностью 3 часа и более.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
— снизить скорость движения;
— при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
— держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
— при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
— избегать резких маневров на дороге.
Как сообщала «Фраза», в конце октября на Киев опустился густой туман, который многие определили как смог.