Синоптики предупредили киевлян о сильном тумане

Завтра, 8 ноября, в Киеве ожидается туман и ухудшение метеорологической дальности видимости. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, в пятницу украинские метеорологи ожидают ухудшения метеорологической дальности видимости до 500 метров и менее на период продолжительностью 3 часа и более.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

— снизить скорость движения;

— при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

— держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

— при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

— избегать резких маневров на дороге.

Как сообщала «Фраза», в конце октября на Киев опустился густой туман, который многие определили как смог.