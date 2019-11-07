За 8 месяцев товарооборот Украины с Арменией составил более $92 млн. — дипломат

Товарооборот между Украиной и Республикой Армения за 8 месяцев 2019 года составил $92,59 млн. и уменьшился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 10%. Об этом в комментарии AnalitikaUA.net, сообщил Временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов.

По словам дипломата, такая ситуация объясняется скачкообразным ростом показателей торговли 2018 года, когда АО «Турбоатом» (г.Харьков) была осуществлена поставка оборудования для Мецаморской АЭС.

«В тоже время в текущем году отмечаем почти двукратное увеличение поставок мяса из Украины, увеличиваются поставки фармацевтической продукции, традиционно пользуется доверием производителей Армении украинское сухое молоко. Что касается импорта из Армении в Украину – то большую часть его составляет коньяк», — отметил Автономов

Как уже сообщалось, туризм из Украины в Армению последние годы неуклонно растет.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян ранее отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.