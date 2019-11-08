В Индии мужчина умер из-за глупого спора с яйцами

Странный инцидент произошел в Индии. Как выяснили журналисты «Фразы», местный житель умер, пытаясь съесть полсотни яиц.

Как пишут местные СМИ, 42-летний Субхаш Ядав устроил непонятный спор со своим товарищем, заявив, что сумеет съесть пять десятков сырых куриных яиц.

Цена вопроса была две тысячи рупий (около семисот гривен).

Однако бедолага не рассчитал свои силы и скончался, проглотив 41-е яйцо.

Врачи назвали причиной смерти «вызванные перееданием яиц осложнения».

Как писала «Фраза», в Индии из-за селфи погибли четыре человека.

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