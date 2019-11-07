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Букмекеры оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Букмекеры оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

После красочной ничьей в Загребе против местного «Динамо» (3:3) донецкий «Шахтер» стал на шаг ближе к выходу в плей-офф Лиги чемпионов. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом уверены эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Напомним, что после четырех туров ситуация в группе С, где выступают «горняки», выглядит следующим образом:

Добавим, что «Шахтер» имеет преимущество перед хорватами по личными встречам.

Оставшийся календарь матчей выглядит так: 26 ноября «Шахтер» сыграет в гостях против «Манчестер Сити», а «Динамо» отправится в гости к «Аталанте»; 11 декабря «горняки» принимают итальянцев, а хорваты ждут к себе англичан.

Если в выходе «Манчестер Сити» в плей-офф букмекеры не сомневаются, то за второе место в группе развернется нешуточная борьба. Фаворитом в ней считают именно чемпиона Украины:

Как писала «Фраза», «Шахтер» в невероятной игре вырвал очко у «Динамо».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, букмекеры

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