Более 400 пассажиров высадили из поезда из-за сообщения о минировании

Взрывотехники и правоохранители эвакуировали более 400 пассажиров поезда, следующего из Львова в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, взрывотехники и правоохранители были вынуждены проверить поезд №744 Львов — Дарница после того как неизвестный сообщил о его заминировании. Для этого поезд был остановлен в 09:37 на станции Обводный, высажено 420 пассажиров.

Впоследствии никаких опасных устройств найдено не было и поезд возобновил движение по маршруту.

Как сообщала «Фраза», а августе 2006 года из-за ложного сообщения о минировании более чем на час было задержано отправление поезда «Запорожье-Киев».