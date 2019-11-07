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Ключевой свидетель по делу экс-министра Клименко признан судом неблагонадежным, — СМИ

Ключевой свидетель по делу экс-министра Клименко признан судом неблагонадежным, — СМИ

Коллегия судей Павлоградского горрайонного суда вынесла оправдательный приговор предпринимателю из Славянска Сергею Белгородскому по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщают Vesti.ua в материале «Дежурного свидетеля Матиоса суд поймал на лжи», пишет «Народная правда».

Дело против Белгородского было возбуждено еще в 2015 году по заявлению известного донецкого бизнесмена с репутацией рейдера Владислава Дрегера. О Дрегере известно, что он тесно сотрудничал с СБУ и военной прокуратурой. Именно Дрегер и его юристы были ключевыми свидетелями по делу Белгородского. Их показания суд признал неподтвержденными и постановил, что свидетель Дрегер с целью «наступления благоприятных для него результатов способен оговорить обвиняемого».

Как выяснили журналисты, Дрегер воспользовался ситуацией с арестом Белгородского и переоформил его бизнес (агрофирму «Маяки», элеватор и другие предприятия) на близкие себе структуры. Формально эти компании перерегистрировали на гражданина Турции Дженгиза Озкайнака.

Помимо дела Белгородского, Дрегер выступал ключевым свидетелем в «вертолетном деле» экс-министра Александра Клименко, в деле экс-главы ВХСУ Виктора Татькова и даже в громком деле полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, который вначале был освобождён из плена ДНР, а затем задержан за госизмену уже в Украине.

Стороной защиты в Павлоградском суде был представлена видеозапись, из которой понятно, что между свидетелем Владиславом Дрегером и представителями правоохранительных органов существовали неформальные договоренности по поводу дела об обвинении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В обмен главный военный прокурор Анатолий Матиос обещал Дрегеру закрыть расследование по делам о рейдерском захвате предприятий Белгородского.

Речь вероятно идет о видео, записанном самим Дрегером в 2017 году и недавно опубликованным в социальных сетях. На нем рейдер признается, что в ответ на предложение Матиоса он был готов намеренно оговорить себя и признать членом «преступной группы» экс-министра Клименко. При этом предполагалось, что Дрегер оформит на себя корпоративные права предприятий, которые он обозначил как «бизнес Клименко». После этого Дрегер, согласно плану Матиоса, должен был пойти на сделку со следствием. И уже в рамках этой сделки состоялась бы конфискация «активов Клименко».

В своих показаниях по делу Клименко Дрегер перечисляет якобы его бизнес-активы, ссылаясь на разговор со старшим братом экс-министра — Антоном Клименко, который погиб в апреле 2015 года. Учитывая те выводы, к которым пришел суд в Павлограде, не исключено, что и в этом деле рейдер также дал выгодные для себя и неправдивые свидетельства.

Тем не менее, уже 14 июля 2017 года военная прокуратура провела громкие обыски в указанных в этом «допросе» Дрегером компаниях, а затем арестовала их активы. Сами компании (например, «Юнисон груп») неоднократно заявляли, что не имеют отношения к экс-министру. Сейчас от НАБУ и ГБР требуют расследования деятельности самого Матиоса.

Напомним, военная прокуратура проводит проверку видео-признания донецкого бизнесмена Владислава Дрегера на предмет состава преступления. 9 октября глава ГБР Роман Труба также подтвердил, что ведомство ведет несколько расследований по руководству военной прокуратуры времен Анатолия Матиоса, а также призывает сообщать о фактах его незаконного обогащения. Сам Матиос покинул Украину еще 3 ноября.

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