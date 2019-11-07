«На арене клоун Ахметова и шут Коломойского»: Соцсети высмеяли драку Геруса и Ляшко

Правоохранители открыли уголовное производство по факту драки бывшего народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко с народный депутат от фракции «Слуги народа» Андреем Герусом. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом ни Ляшко, ни Герус в правоохранительные органы не обращались.

"Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство", - заявил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии «Украинской правде».

При этом он не смог назвать квалификацию дела, но уточнил, что производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.

Между тем, в соцсетях живо обсуждают случившееся. В частности, люди смеются над несамостоятельностью и неискренностью участников потасовки, проводят параллели с боксерскими поединками и выступают в поддержку разных сторон.

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2019 года в Зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» подрались народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.