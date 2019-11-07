Герус пошел по пути Яременко. СМИ показали скандальную переписку в Раде в интересах России

Поставка электроэнергии из России в режиме импорта началась 1 октября. Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупки 2000 МВт электроэнергии у России, сообщает «Антикор».

Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания Верховной Рады опубликовал на своей странице в Facebook скандальный журналист Всеволод Филимоненко, у которого ранее был конфликт с антикоррупционером Виталием Шабуниным. Также Филимоненко является автором скандального видео с нардепом Ильей Кивой, из-за которого народный избранник стал «звездой» порносайта.

«Публикую наше видео с последнего заседания Рады: Нардеп Слуга Народу Andriy Gerus действительно обсуждал с министром энергетики Олексій Оржель закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше...» - написал Филимоненко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза - до 12 млн кВт-ч в сутки.