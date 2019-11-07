Стало известно, кто стал жертвой взрыва на Житомирской трассе

В результате подрыва автомобиля на Житомирской трассе в Киеве погиб полицейский охраны. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, погибшим оказался сотрудник полиции охраны, который осуществляет охрану согласно договору. Еще двое — 57-летний предприниматель и 34-летний водитель — с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

По словам и. о. начальника полиции Киева Виктора Нечитайло, «следствие рассматривает несколько версий взрыва, но приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины».

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2019 г в Киеве на Брест-Литовском шоссе прогремел взрыв. По данным полиции, на Житомирской трассе к машине подъехал байкер на черном мотоцикле BMW и положил на крышу взрывчатку. Тогда же стало известно, что взорванный автомобиль принадлежал известному бизнесмену Игорю Сало. В соцсетях сообщают о его многочисленных махинациях, причастности к компании «Центрэнерго» и торговле углем с оккупированных Россией территорий.