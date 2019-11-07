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Митрополит Антоний – о вкладе закарпатских монахов в духовные традиции Афона

Митрополит Антоний – о вкладе закарпатских монахов в духовные традиции Афона

Духовное наследие монахов — выходцев из Закарпатья способствовало тому, что православные монастыри появились в самых разных уголках Карпатского края, так что сами афониты стали называть Закарпатье «малым Афоном». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, обращаясь к участникам международной конференции «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи».

Обращение митрополита Антония опубликовано на сайте Мукачевской епархии.

«Во времена Австро-Венгерской империи на Закарпатье не было ни одного православного прихода, а к 1939 году, буквально за каких-то 15 лет, было построено 127 новых православных храмов и насчитывалось около 150 тысяч православных верующих», — подчеркнул владыка.
Митрополит Антоний отметил, что среди святогорских монахов многие подвижники занимались активной миссионерско-просветительской деятельностью на Закарпатье.

«Кроме преподобного Алексия Карпатского, на Закарпатье в качестве миссионеров служили бывшие монахи Афонского Пантелеимоновского монастыря Серафим (Иванов) и схиигумен Кассиан (Корепанов) — сподвижник преподобного Силуана Афонского», — отметил архиерей.

Стараниями закарпатских монахов, вернувшихся на Родину, были основаны новые монастыри с афонским уставом и по всему Закарпатью распространилось православное монашество.

«Среди выдающихся афонских старцев, которые были родом из Закарпатья, стоит отметить схиархимандрита Гавриила (Легач) — игумена Пантелеимоновского монастыря, иеросхимонаха Серафима (Текзу), схииеродиакона Давида (Цубера), иеросхимонаха Матфея (Плещенец), схимонаха Маркелла (Крец), Иоанна (Поповича), Варлаама (Вакарова)», — рассказал митрополит Антоний.

Своей подвижнической жизнью и самоотверженным служением подвижники из Закарпатья вошли в историю славянского монашества на Афоне и запечатлели вклад закарпатских подвижников в духовную сокровищницу Святой Горы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как изменилась религиозная ситуация в Украине при новой государственной власти.

Тэги: общество, православие, Закарпатье, Афон, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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