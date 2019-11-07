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Стали известны правила и требования к ВНО в 2020 году

Стали известны правила и требования к ВНО в 2020 году

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правила и требования к Внешнему независимому оцениванию в 2020 году. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующая информация появилась на официальном сайте УЦОКО.

В частности, была обнародована структура тестов, количество и типы заданий, схемы начисления баллов и время выполнения теста по украинскому языку и литературе, математике, истории, английскому языку, другим иностранным языкам, биологии, географии, физике и химии.

Так, обязательное тестирование по украинскому языку и литературе будет состоять из 33 заданий по языку, 24 — по литературе и одного открытого задания с развернутым ответом. На выполнение заданий выделяется 180 минут. Тест по математике также будет длиться 180 минут и состоять из 35 заданий разных форм. Такое же время займут тесты по химии и физике. На выполнение тестов по остальным предметам абитуриенты получат по 150 минут.

Максимально возможная оценка для всех предметов — 200 баллов.

Все тонкости ВНО в следующем году специалисты УЦОКО также будут объяснять на официальной странице учреждения в Facebook.

Как сообщала «Фраза», летом 2019 года в Сумах школьник покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже девятиэтажного дома, из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.

Тэги: общество, образование, тестирование, внешнее независимое оценивание, Украинский центр оценивания качества образования, новости Украины

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