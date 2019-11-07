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Архимандрит УПЦ рассказал, как Митрополит Онуфрий нес его чемодан на гору Синай

Архимандрит УПЦ рассказал, как Митрополит Онуфрий нес его чемодан на гору Синай

Настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла архимандрит Алипий (Светличный) рассказал о двух ранее неизвестных случаях из жизни Предстоятеля Украинской Православной Церкви, которые лучше всего раскрывают образ Митрополита Онуфрия. Как выяснили журналисты «Фразы», в средине 90-х годов были очень популярны паломнические рейсы по святыням Средиземноморья на теплоходах из Одессы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в эфире «Першого Козацького» архимандрит Алипий рассказал, на таких теплоходах устраивалась церковь, в которой паломники могли молиться. Однако после каждого рейса церковь приходилось полностью разбирать, чтобы собрать потом при необходимости вновь. Ответственным за обустройство такой церкви был иеродиакон Евстратий. Работы было много — демонтировать и устанавливать иконостас и Престол, выносить и заносить подсвечники, иконы, лампады. Такой корабельный храм должен был вместить 700-800 паломников.

В одну из поездов иеродиакон Евстратий оказался один на один с огромным количеством элементов иконостаса, чемоданами с облачениями и прочей утварью. Все это необходимо было занести по узким трапам приблизительно на уровень 6 этажа.

«Оглянувшись вокруг он увидел послушника уже немолодого, но довольно таки энергичного, который, кстати, сам и предложил ему помочь это все занести», — вспомнил архимандрит Алипий.

Вместе с послушником они все и занесли. При этом иеродиакону Евстратию еще и пришлось очень много командовать своим помощником, чтобы все разместить, добавил клирик УПЦ. Вечером, на первом же богослужении, иеродиакон Евстратий произнес ектению, за которой помянул духовного руководителя поездки — архиепископа Черновицкого и Буковинского Онуфрия (Березовского). Повернулся, чтобы поклониться владыке Онуфрию, и обомлел — иерархом оказался тот самый послушник.

«Владыка только легонечко ему усмехнулся, приободряя его на то, чтобы он не смущался и дальше мог бы служить. Это маленький элемент из истории, который бы помог понять, кто такой митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий — человек Церкви», — отметил архимандрит Алипий.

Он напомнил, что в советское время, когда подавляющее большинство людей отрицало существование Бога, Митрополит Онуфрий шел на встречу Истинному Богу.

«Владыка Онуфрий и доселе является человеком, который несет крест с годами все тяжелее и тяжелее. Сегодня особенно ответственное время, когда ему приходится нести невероятно тяжелый крест Предстоятеля Церкви. Однако он знает точно, что во главе Церкви Христос, только Господь, а Владыка — Его послушник», — подчеркнул клирик УПЦ.

Вторая история, о которой вспомнил архимандрит Алипий, случилась на горе Синай. Там, в Свято-Троицком храме на самой вершине Синая, он должен был служить вместе с иеродиаконом Евстратием и Блаженнейшим. Последний сильно задержался в монастыре, и его спутники начали роптать. Им ведь еще нужно было подняться к храму и успеть все подготовить к совершению литургии до того, как прибудут паломники.

«Владыка, выйдя и увидев, что мы с отцом Евстратием немного недовольны, поступил просто: он взял полы подрясника, заткнул себе за пояс, отобрал у меня самый тяжелый чемодан, забрал у отца Евстратия самый тяжелый чемодан, несмотря на все наши протесты, и пошел быстро-пребыстро на гору», — вспомнил архимандрит Алипий.

Он и его спутник еле поспевали за Блаженнейшим, хотя их ноша была намного более легкой.

«Владыка, как всегда, справился даже с той задачей, которая была возложена не на него, на нас. А он, будучи помощником, тем не менее стал человеком, за которым, как за маяком, бежали, чтобы достигнуть вершины святыни и там свершить главную службу жизни, которую совершает доселе неунывно Блаженнейший Митрополит Онуфрий», — рассказал клирик УПЦ.

Архимандрит Алипий пожелал Предстоятелю, «чтобы свет его не угасал, и тот крест, который он несет за Христом, дал бы возможность и нам не унывать, созерцая нашего Предстоятеля впереди идущим за Господом, и тоже нести свои кресты, преодолевая свои мелкие обиды, скорби, болезни».

«Владыка наш Онуфрий избран Церковью, а значит, избран Богом. Мы рады, что у нас такой архиерей, который готовится в свое время, оказавшись перед Престолом Божиим, сказать: Се аз и дети мои. И там среди них будем мы, верные Святой Украинской Православной Церкви», — подчеркнул настоятель храма святых апостолов Петра и Павла.

Ранее «Фраза» сообщала, что тысячи украинцев в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 75-летием.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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