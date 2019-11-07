Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Латвийской Православной Церкви назвали, какая религиозная организация перешла в юрисдикцию Фанара

В Латвийской Православной Церкви назвали, какая религиозная организация перешла в юрисдикцию Фанара

Синод Латвийской Православной Церкви выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о возможном переходе или переводе Церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Как выяснили журналисты «Фразы», в ЛПЦ рассказали, какая религиозная организация перешла в юрисдикцию Фанара.

Заявление опубликовано на сайте Латвийской Православной Церкви.

В заявлении Синода отмечается, что после регистрации новой религиозной организации «Латвийская Православная автономная Церковь в юрисдикции Константинопольского патриархата» в средствах массовой информации появились материалы, искажающие реальное положение дел и смущающие прихожан Латвийской Православной Церкви.

В связи с этим, «ради сохранения спокойствия и мира», Синод ЛПЦ разъяснил, что новозарегистрированная церковная организация не имеет к Латвийской Православной Церкви никакого отношения.

«Руководителем новозарегистрированной религиозной организации является Виктор Контузоров, которого в 1997 году Собор Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата отлучил от Православной Церкви, — говорится в разъяснении. — Это отлучение признано во всем Православном мире. С тех пор и по сегодняшний день Виктор Контузоров не является православным и не имеет никакого отношения к Святому Православию».

Синод ЛПЦ пояснил, что в настоящее время в Латвии зарегистрированы Латвийская Православная Церковь и «Латвийская Православная автономная Церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата».

«Это два юридических лица, которые не имеют ничего общего. Новая регистрация не имеет никакого отношения к Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата и никак не влияет на положение нашей Церкви и на ее название», — подчеркивается в заявлении.

«Все сведения о якобы переходе или переводе нашей Церкви в Константинополь являются откровенной неприкрытой ложью, придуманы недругами Православия и растиражированы средствами массовой информации. Призываем всех верных чад Латвийской Православной Церкви не верить этим провокационным измышлениям. Весь этот вымысел направлен не только против Латвийской Православной Церкви, но и против каждого православного человека в Латвии», — резюмируется в заявлении Синода ЛПЦ.

Согласно латвийскому законодательству в стране может быть только одна Православная Церковь. В отличие от ЛПЦ (Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата), отколовшаяся от нее в 1994 году ЛПАЦ (Латвийская Православная Автономная Церковь), которая находится в юрисдикции Константинополя и считает себя правопреемницей довоенной митрополии, единственной латвийской православной общиной, до настоящего времени не имела официального статуса.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью.

Тэги: общество, православие, Латвия, новости православия

Комментарии

Статьи

07.11.19 09:04

Конец чилийской сказки: страну охватили бессмысленные и беспощадные бунты

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.11.19 09:13

Бездарности пробьются сами

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова
06.11.19 12:40

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Автор: Дмитрий Иванческул, «Апостроф»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
«Динамо» – «Львов»: лакомый кусочек с ложкой дёгтя
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе

Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе
07.11.19 09:38
2195
Последние новости
07.11.19 12:22

Ученые объяснили, зачем на самом деле женщинам нужен клитор
07.11.19 12:21

Митрополит Антоний – о вкладе закарпатских монахов в духовные традиции Афона
07.11.19 12:09

Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
07.11.19 12:08

В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»
07.11.19 11:34

Стали известны правила и требования к ВНО в 2020 году
07.11.19 11:28

Премьер Британии поведал, как едва не съел свой галстук
07.11.19 11:07

Архимандрит УПЦ рассказал, как Митрополит Онуфрий нес его чемодан на гору Синай
Фото и Видео
Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»
В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»
В Киеве должник хладнокровно расстрелял соседей, которые пришли уговорить его заплатить за свет
В Киеве должник хладнокровно расстрелял соседей, которые пришли уговорить его заплатить за свет
В известном лондонском театре потолок рухнул на головы зрителей
В известном лондонском театре потолок рухнул на головы зрителей
Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе
Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе
В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми
В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми
Появилось полное видео эпичной драки Геруса и Ляшко в аэропорту
Появилось полное видео эпичной драки Геруса и Ляшко в аэропорту
Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик
Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик
В Мариуполе пьяный водитель без прав устроил погоню, но не рассчитал особенностей ландшафта
В Мариуполе пьяный водитель без прав устроил погоню, но не рассчитал особенностей ландшафта
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.