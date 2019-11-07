Ученые рассказали, как нам вредит плохой сон

Ученые рассказали, чем чревато для здоровья человека отсутствие глубокого сна. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами работы поделились исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США).

В отчете, который цитирует журнал Nature Human Behabiour, говорится, что плохой сон делает нас «уязвимым к стрессу», а также «повышает тревожность».

Всего в исследовании приняли участие более трех сотен людей 18-50 лет. За их психическим состоянием следили, отмечания изменения в зависимости от длительности сна.

Люди провели в специальной лаборатории две ночи: одну ночь они не спали, а другую полноценно отдыхали. Наутро же им показывали видео, которые «должны были вызвать у добровольцев тревогу или отвращение».

Оказалось, что «после бессонной ночи префронтальная кора, которая отвечает за проявление тревоги, работала со сбоями».

Также выяснилось, что такой плохой сон на треть способствует увеличению уровня стресса у человека.

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему немного поспать днем – полезно.