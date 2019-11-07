Трамп заявил, что без него США ждет новая «великая депрессия»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что без него страну ждет новая «великая депрессия». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал во время встречи с избирателями в Луизиане.

Как известно, президентские выборы в США состоятся 3 ноября следующего года.

Дональд Трамп сказал о Демократической партии: «В своем стремлении трансформировать нашу страну демократы становятся все более тоталитарными: подавляют недовольных, клевещут на невиновных, уничтожают юридические стандарты, устраивают показательные процессы и пытаются свергнуть американскую демократию, чтобы навязать свою социалистическую повестку дня».

Глава государства заявил: «Точно вам говорю: если демократы вернутся, то у нас будет депрессия, которой никто никогда не видел».

Как писала «Фраза» о будущих выборах президента США, главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку.