Американцы нашли новый штамм ВИЧ

Американские ученые бьют тревогу: впервые с начала века они обнаружили новый штамм ВИЧ. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты корпорации Abbott Laboratories и университета Миссури.

Как цитируют их местные СМИ, данный штамм является «частью группы М вида ВИЧ-1».

Отмечается также, что это «первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов».

По словам ученых, новый штамм может стать «вызовом для диагностических тестов».

Как писала «Фраза», американские врачи провели уникальную операцию с ВИЧ-инфицированными пациентами.

Ранее британские ученые утверждают, что нашли способ остановить распространение ВИЧ.