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Лига чемпионов: «Шахтер» в невероятной игре вырвал очко у «Динамо»

Лига чемпионов: «Шахтер» в невероятной игре вырвал очко у «Динамо»

В среду, 6 ноября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», донецкий «Шахтер» на выезде играл против загребского «Динамо».

В предыдущем туре команды в Харькове разошлись миром 2:2, поэтому победа в этом поединке во многом решала судьбу обладателя второй путевки в плей-офф, ведь на первое место, которое заслуженно занимает английский «Манчестер сити», претендовать не стоит никому в этой группе.

Активнее матч начали «горняки» и уже на 13-й минуте вышли вперед. Мораесполучил мяч на правом фланге, прострелил в штрафную, и набежавший Алан Патрик расстрелял голкипера хозяев.

Хозяева поля не опустили руки и начали действовать более активно. Спустя всего шесть минут после пропущенного гола отличный шанс имел Петкович, но с его ударом справился Пятов. Но на 25-й минуте уже и голкипер «Шахтера» не помог – мяч после удара головой все того же Петковича был неберущимся для нашего стража ворот.

Вторую половину встречи активнее начали хозяева поля, и на 59-й минуте Леовац обязан был выводить Загреб вперед, но гостей спасла перекладина. А после этого на первый план вышли нервы. Сначала на 74-й минуте за грубую игру с поля был удален Моро, после чего Матвиенко из убойной позиции не смог переиграть голкипера «Динамо», а спустя всего пять минут досрочно пошел отдыхать и Марлос, который грубо ударил по ноге Гьиру.

Уже в равных составах хозяева на крыльях полетели на ворота Пятова и на 83-й минуте встречи, проведя молниеносную контратаку, повели в счете – точным ударом отличился Иванушец. А за минуту до конца основного времени Адеми забил третий мяч в ворота «Шахтера».

Казалось, все, игра сделана, но на 93-й минуте Мораес сделал счет 2-3, а когда арбитр был готов давать финальный свисток, защитники «Динамо» недозволенным приемом сыграли против подключившегося в атаку Пятова. Феликс Брых пошел лично посмотреть видео этого эпизода и показал на «точку», которую хладнокровно реализовал Тете. В итоге – невероятная ничья 3:3, и в случае равенства очков именно «горняки» будут выше в таблице благодаря голам на выезде.

В параллельном матче группы С итальянская «Аталанта» дома сыграла вничью 1:1 с английским «Манчестер сити».

Турнирная таблица:

1. «Манчестер сити» - 4 игры / 10 очков;

2. «Шахтер» - 4 / 5;

3. «Динамо» (Загреб) – 4 / 5;

4. «Аталанта» - 4 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что в матче третьего тура «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с загребским «Динамо» 2:2.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, спорт

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