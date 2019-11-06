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В Почаевской лавре три дня продлятся торжества в день памяти преподобного Иова

В Почаевской лавре три дня продлятся торжества в день памяти преподобного Иова

В Успенской Почаевской лавре 8-10 ноября состоятся торжества по случаю дня блаженной кончины преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, празднование продлится три дня и начнется 8 ноября крестным ходом с мощами преподобного Иова Почаевского.

Наместник и братия Почаевской лавры приглашают православных христиан к участию в богослужениях, сообщается на официальном сайте лавры.

«Если погода будет благоприятная, после окончания поздней Литургии, около 11.30, состоится крестный ход вокруг святой обители с мощами прп. Иова, после чего мощи будут занесены в Спасо-Преображенский собор. Если погода будет неблагоприятная, будет малый крестный ход по территории лавры», — сообщается на сайте монастыря.

9 ноября в монастыре состоятся две Литургии — в 05.00 в Преображенском и в 09.00. В Успенском соборе.

Всенощное бдение с акафистом преподобному Иову начнется в Преображенском соборе в 17.00.

10 ноября, в день памяти преподобного Иова Почаевского, в Преображенском соборе состоятся две Литургии: ранняя в 05.00 и поздняя в 09.00.

*** Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец, в миру Иван Железо, родился в середине шестнадцатого века в Покутье в Галиции.

В возрасте десяти лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а через два года принял монашество.

С юности преподобный Иов был известен величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана.

Около 1580 года, по просьбе известного поборника Православия князя Константина Островского, он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и управлял монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны католиков и униатов.

В начале ХVII века преподобный ушел на Почаевскую гору и поселился в пещере неподалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери.

Братия обители полюбили святого отшельника и избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря.

Преподобный Иов присутствовал на Киевском Соборе 1628 года, созванном против унии. После 1642 года святой принял великую схиму с именем Иоанн.

Иногда он полностью закрывался в пещере на три дня или на целую неделю.

Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более ста лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью.
28 августа 1659 года совершилось прославление преподобного Иова.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Тернопольской области горсовет принял решение в пользу Почаевской лавры.

Тэги: общество, православие, Почаевская Лавра, новости православия, УПЦ, новости Украины

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