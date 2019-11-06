Главные новости за 6 ноября 2019 года

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился состоянием предприятий оборонно-промышленного комплекса Харькова. Он потребовал от Кабинета министров собрать срочное совещание для улучшения эффективности и условий труда на этих предприятиях. «У нас более 10% предприятий „Укроборонпрома“ находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, на легендарном заводе Малышева. Я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советское время было 900 танков в год», — рассказал глава государства на встрече с активом Харькова, где он представил нового главу местной областной государственной администрации.

Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о своем уходе из политики. Также экс-чиновник рассказал, чем будет заниматься дальше. Заниматься Юрий Луценко планирует литературой. Он заявил: «Я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки».

В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе. Причиной смерти 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области стала пуля, которая срикошетила от камня. По данным главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, после выстрела пуля пролетела 50 метров, после чего срикошетила и, преодолев еще 30 метров, попала в голову мальчику. «В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика», — рассказал он во время брифинга.

Стало известно, когда в Украине, наконец, пройдет перепись населения. Кабинет министров Украины утвердил сроки проведения переписи населения Украины. Об этом сообщает Офис омбудсмена. В частности, как сообщается, в качестве сроков проведения всеукраинской переписи населения определены ноябрь-декабрь 2020 года.

Ради метро на Виноградарь строители уничтожили десятки деревьев в парке госзначения. Работники «Киевметростроя» вырубили десятки деревьев в дендропарке «Сырецкий гай» для постройки метро на Виноградарь. В парке, который является памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения, расчистили для строительства участок, величиной с футбольное поле. По словам работников компании, такая площадь необходима для строительства вентиляционного ствола метро и изменения русла ручья, протекающего в парке. Выбор же этой местности они объяснили тем, что она «самая низкая, а рядом везде холмы».

В Киевской области автобус с пассажирами врезался в грузовик. Утром среды, 6 ноября, на сотом километре трассы Киев-Харьков произошло резонансное ДТП. Тут автобус Temza влетел в грузовик Mercedes. По данным полиции, в автобусе находились 32 пассажира. К счастью, обошлось без пострадавших. Причиной аварии называют то, что 62-летний водитель автобуса уснул за рулем.

В Тернополе неизвестные в масках ограбили местного жителя на 1 млн гривен. В Тернополе трое неизвестных напали в подъезде дома на мужчину, и, угрожая расправой, отобрали у него сумку с документами и крупной суммой денег. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Тернопольской области. В частности, как сообщается, злоумышленники были одеты в черную одежду, а их лица скрывали маски. По имеющимся данным, после ограбления они сели в автомобиль Opel с польской регистрацией и скрылись с места преступления.

В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП. В Запорожье произошло громкое ЧП. Тут маршрутка сбила четырнадцатилетнего парня прямо на пешеходном переходе. В сети уже появились кадры момента аварии, на которых видно, как три человека переходят дорогу по пешеходному переходу, после чего в них влетает машина (судя по всему Mercedes Sprinter).

Рейтинг толстосумов: Билл Гейтс «скатился» на третье место. В рейтинге самых богатых людей мира произошло существенное изменение. Создатель компании Microsoft Билл Гейтс скатился на третье место. Его обогнал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье состояние на данный момент составляет 107 миллиардов долларов.

Известный хорватский футболист придумал прибыльный бизнес, играя за киевское «Динамо». Известный хорватский футболист, бывший капитан киевского «Динамо» Домагой Вида занялся сельским хозяйством. Он выращивает черных свиней. Идея такого бизнеса зародилась у футболиста шесть лет назад, когда он еще играл за «Динамо». Впоследствии он вместе с друзьями создал компанию Sin ravnice, которая занимается выращиванием черных свиней, а также производством и продажей мясных продуктов.

Ученые выяснили, что курение сводит людей с ума. Ученые заявили, что курение может свести человека с ума. К таким выводам пришли генетики из Великобритании. Было выявлено, что никотин, попадающий в организм в результате курения, порождает «депрессию и шизофрению».

Медики заявили, что научились «блокировать» метастазы. Ученые из биомедицинского исследовательского центра Корнелльского университета и Пресвитерианской больницы Нью-Йорка (США) заявили, что сумели «блокировать» метастазы. Об этом говорится в их отчете. Они выявили свойства белка CEMIP, которое способствует распространению раковых клеток в мозг. Ученые говорят, что он провоцирует кровеносные сосуды и резидентные иммунные клетки «вырабатывать воспалительные молекулы, которые способствуют метастазированию раковых клеток в мозг».

Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты. В африканской пустыне Калахари автомобиль Bloodhound LSR показал впечатляющую скорость. Гонщик Энди Грин сумел разогнать британский болид на поверхности пересохшего озера Хакскин-Пан до 790 километров в час. Отмечается, что такая скорость была достигнута благодаря новому двигателю EJ200. Длина машины составила четырнадцать метров, а ее вес равняется семи тоннам.