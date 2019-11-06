Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»

В российской Самаре скончался актер Виталий Жигалин. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает его театр им. М. Горького.
Как говорится в сообщении, 47-летний актер умер 5 ноября после продолжительной болезни.
Отмечается, что театру он служил почти четверть века.
Зрителям Виталий Жигалин известен по криминальным сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».
На его счету почти два десятка ролей в кино.
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