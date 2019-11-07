Исследователи выяснили, как можно избежать повторного инфаркта

Повторного инфаркта можно избежать. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Как цитируют американских исследователей в издании Medical Xpress, после сердечного приступа макрофаги (иммунные клетки) производят защиту сердца от мертвых тканей, стимулируя его восстанавливаться активнее.

В ходе опытов на грызунах исследователи узнали, что макрофаги можно сделать еще более эффективными: для этого ученые активировали молекулу TFEB, которая увеличила число лизосом внутри клетки.

Исследователи говорят: «Увеличив число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца, при этом мы отметили снижение степени заражения и развития приступа». Кроме этого «молекула TFEB помогла макрофагам эффективнее переваривать липиды в составе клеточных мембран».

Как писала «Фраза», врачи рассказали, почему шум в буквальном смысле убивает нас.