Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Исследователи выяснили, как можно избежать повторного инфаркта

Исследователи выяснили, как можно избежать повторного инфаркта

Повторного инфаркта можно избежать. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Как цитируют американских исследователей в издании Medical Xpress, после сердечного приступа макрофаги (иммунные клетки) производят защиту сердца от мертвых тканей, стимулируя его восстанавливаться активнее.

В ходе опытов на грызунах исследователи узнали, что макрофаги можно сделать еще более эффективными: для этого ученые активировали молекулу TFEB, которая увеличила число лизосом внутри клетки.

Исследователи говорят: «Увеличив число лизосом, мы помогли макрофагам переваривать поврежденные клетки сердца, при этом мы отметили снижение степени заражения и развития приступа». Кроме этого «молекула TFEB помогла макрофагам эффективнее переваривать липиды в составе клеточных мембран».

Как писала «Фраза», врачи рассказали, почему шум в буквальном смысле убивает нас.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сердце, инфаркт

Комментарии

Статьи

07.11.19 09:04

Конец чилийской сказки: страну охватили бессмысленные и беспощадные бунты

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
06.11.19 09:13

Бездарности пробьются сами

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Анатомия судебного противостояния «Укртелекома»
07.11.19 12:46

Анатомия судебного противостояния «Укртелекома»

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Лига Европы: «Динамо» сумело спасти очко на выезде с «Копенгагеном»

Лига Европы: «Динамо» сумело спасти очко на выезде с «Копенгагеном»
07.11.19 21:56
236
Последние новости
07.11.19 22:50

Исследователи выяснили, как можно избежать повторного инфаркта
07.11.19 21:56

Лига Европы: «Динамо» сумело спасти очко на выезде с «Копенгагеном»
07.11.19 21:44

Ученые рассказали, как нам вредит плохой сон
07.11.19 20:31

В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца
07.11.19 19:13

Немецкому депутату стало плохо прямо во время выступления в Бундестаге
07.11.19 18:59

Главные новости за 7 ноября 2019 года
07.11.19 17:59

Верующие Буковины встретились с полицией из-за частых захватов храмов УПЦ
Фото и Видео
В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца
В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца
В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца
В Италии боевой вертолет упал на борт эсминца
Немецкому депутату стало плохо прямо во время выступления в Бундестаге
Немецкому депутату стало плохо прямо во время выступления в Бундестаге
Попытка выселения жильцов из киевского общежития закончилась массовым побоищем
Попытка выселения жильцов из киевского общежития закончилась массовым побоищем
В Одессе мужчина потерял сознание и его… выкинули из маршрутки
В Одессе мужчина потерял сознание и его… выкинули из маршрутки
Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»
В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»
В Святогорской лавре сотни верующих прошли крестным ходом с иконой «Всех скорбящих Радость»
В Киеве должник хладнокровно расстрелял соседей, которые пришли уговорить его заплатить за свет
В Киеве должник хладнокровно расстрелял соседей, которые пришли уговорить его заплатить за свет
В известном лондонском театре потолок рухнул на головы зрителей
В известном лондонском театре потолок рухнул на головы зрителей
Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе
Оторвало голову: В Сети появился момент взрыва и другие подробности происшествия на Житомирской трассе
В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми
В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.