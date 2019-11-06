Крупнейшая авиакомпания Германии заявила о масштабной забастовке

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa заявила о двухдневной забастовке своих сотрудников. Как выяснили журналисты «Фразы», она стартует в четверг, 7 ноября и продлится как минимум до конца рабочей недели.

Как сообщает компания, будут отменены не менее 1,3 тысячи рейсов.

В эти дни будет проходить страйк профсоюз бортпроводников UFO.

Однако полностью работа авиакомпании не остановится: в четверг состоятся 2,3 тысячи из 3 тысяч рейсов, а в пятницу – еще 2,4 тысячи рейсов.

В сообщении говорится, что все рейсы дочерних компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines состоятся по расписанию.

Стоит добавить, что UFO призвал своих членов к забастовке в связи с провалом тарифных переговоров с боссами компании.

Отметим, что Lufthansa производит перелеты и в Украину. Коснется ли их забастовка, пока не известно.

Как писала «Фраза», неизвестные мошенники пытаются обмануть граждан объявлениями о бесплатных авиабилетах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в «Борисполь» могут зайти еще два крупных лоукостера.