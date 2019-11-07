Премьер Британии поведал, как едва не съел свой галстук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметился очередным экстравагантным высказыванием. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это, когда глава правительства комментировал выход своей страны из ЕС.

Как цитируют его СМИ, Борис Джонсон заявил, что из-за вынужденной отсрочки выхода он «дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук».

Отсрочка произошла после того как стало невозможно получить от парламента поддержку достигнутого им с ЕС соглашения.

Он добавил, что в случае победы на выборах Консервативная партия одобрит согласие, и Великобритания сможет покинуть Евросоюз до 31 января следующего года.

Как писала «Фраза», премьер Британии вновь повел себя как первосортное быдло.

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