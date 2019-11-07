Ученые объяснили, зачем на самом деле женщинам нужен клитор

Ученые объяснили, для чего на самом деле женщинам нужен клитор. Как выяснили журналисты «Фразы», дело вовсе не в сексуальном удовольствии.

Пикантным вопросом задались исследователи из Шеффилдского университета в Великобритании, чью работу цитирует издание Clinical Anatomy.

Выяснилось, что клитор очень важен для репродуктивной функции женщины.

Оказалось, что «стимуляция клитора повышает температуру влагалища, а также усиливает кровоток и приводит к изменению положения шейки матки так, чтобы повысить шансы попадания сперматозоидов в матку».

По словам ученым, «клитор повышает шансы на зачатие, поясняют исследователи». В связи с этим они осудили существующую традицию женского обрезания, так как оно «снижает ее шансы зачать ребенка».

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