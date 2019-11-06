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Митрополит УПЦ считает, что изменяя свою жизнь, человек влияет на общество

Митрополит УПЦ считает, что изменяя свою жизнь, человек влияет на общество

Причиной возникновения внешнего хаоса является «беспорядок» в душе, и чтобы исправить первый — нужно начать с самого себя. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал митрополит Митрофан (Никитин).

Его комментарий опубликован на сайте Горловской и Славянской епархии.

«Жить в том мире, который за оградой церковной находится, многим страшно и не хочется. Этот мир становится таким потому, что люди забывают, что мы должны научиться свою волю подчинять воле Божией, должны научиться жить по закону Божиему. Альтернатива этому — смутные времена, хаос и беспорядок, война всех против всех, господство не совести и правды, а силы, которая основана на гордыне и самолюбии.

Хаос возникает из нас самих, мы его рождаем. Мы сами можем или стать причиной хаоса в нашей жизни, или навести в ней порядок. Но не надо наводить порядок в чужом доме, чужом огороде, у соседей, в чужой жизни. Порядок нужно наводить у себя самого, в своей душе, в своём сердце и в своих собственных делах и поступках. Это самый первый шаг, который нужно сделать, чтобы смутные времена закончились. Это то, с чего нужно начать, чтобы хаос прекратился. Не нужно ждать, что кто-то с этим порядком к нам придёт, так не бывает, это утопия. Порядок начинается со своих собственных поступков, дел и слов. Наводя этот порядок, мы просим Бога и Матерь Божию, чтобы Они нам в этом помогли», — сказал митрополит.

Владыка Митрофан процитировал древнюю мудрость.

«Древние говорили: „Не дай вам Бог жить в эпоху перемен“, — потому что эти перемены связаны с хаосом внутри человека. Наши с вами предки, оказавшись в такой ситуации, не просто между собой решали, кто правее, а обратились к Богу, и каждый в самом себе начал искать причины, по которым всё это происходит. Каждый должен спросить себя, живет он по закону Божьему или умножает хаос», — подчеркнул архиерей.

Он отметил, что когда ошибаются многие — навести порядок невозможно.

«Представьте себе обычный школьный класс, в котором есть один хулиган, и его учитель периодически усмиряет. Это неприятно, но у учителя хватает сил и способностей с этим хулиганом справиться. Он находит аргументы, чтобы остальной класс учился. А если в таком классе два хулигана? Ситуация усложняется ровно в два раза. А если их десять? Тогда даже учитель, имея какую-то власть, ничего с этим классом не может сделать, и он уже не класс усмиряет, а сам уходит из этого класса.

Глобальную ошибку делает не один человек. Когда ошибается огромное количество людей, навести порядок невозможно, потому что они сами этого не хотят. Тогда приходят войны, смуты, ненависть, воровство, предательство, люди друг у друга последнее отбирают», — сказал владыка.

Митрополит рассказал, что каждое наше решение, и каждый выбор приносят в мир или любовь и добро, или хаос и беспорядок.

«Только мы решаем, быть с Богом или без Него. Нам дана власть, право и возможность выбирать. И каждый раз, когда мы принимаем то или иное решение, мы приносим в этот мир либо добро и любовь, либо хаос и беспорядок. Чем больше добра и любви от каждого из нас будет в этом мире, тем спокойнее и лучше будет наша жизнь, и эти смутные времена уйдут», — заключил митрополит Митрофан.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Церкви объяснили, почему человек впадает в депрессию и как выйти из нее.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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