Грипп снова напомнил о себе в Киеве

Количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве за последнюю неделю превысило 10 тыс. человек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, количество зарегисрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ составилос 10292, что на 4,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

При этом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, не требующего введения дополнительных мер, и ниже базового показателя на 54,6%.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, «с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 22870 чел.».

Как сообщала «Фраза», последняя вспышка гриппа была зафиксирована в Украине весной текущего года, когда за одну неделю заболели 150304 человека, из них трое — умерли.