Малазиец получил суровый срок за жестокое убийство беременной кошки

В Малайзии завершился резонансный судебный процесс над живодером. Как выяснили журналисты «Фразы», 42-летний мужчина получил суровый срок за убийство беременной кошки.

По данным местной прокуратуры, отморозок бросил беременную кошку в сушильную машину. Инцидент произошел в прачечной: он схватил животное, которое сидело на столе.

Известно, что в прачечной мужчина был со своим приятелем. Парочку вскоре вычислила полиция и допросила.

За подобные действия ближайшие 34 месяца живодер проведет в тюрьме, а также выплатит существенный штраф в размере десяти тысяч долларов. Его адвокаты уже подали апелляцию и просят для своего клиента условный срок.

Как писала «Фраза», китайские ученые впервые клонировали кота.

Ранее в Сумах студентки-живодерки ради развлечения утопили котят и сняли все на видео.