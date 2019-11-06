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Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского

Харьковский оборонный завод шокировал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился состоянием предприятий оборонно-промышленного комплекса Харькова. Как выяснили журналисты «Фразы», он потребовал от Кабинета министров собрать срочное совещание для улучшения эффективности и условий труда на этих предприятиях.

«У нас более 10% предприятий „Укроборонпрома“ находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, на легендарном заводе Малышева. Я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советское время было 900 танков в год», — рассказал глава государства на встрече с активом Харькова, где он представил нового главу местной областной государственной администрации.

Как сообщает «Украинская правда», он также обратил внимание на задолженность по зарплатам в отрасли, которая достигает 4 лет, низкую заработную плату, а также плохие условия труда. «Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов. Мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы предприятия у нас работали», — заявил Зеленский, удивившись, что «в Харькове в любом здании очень холодно».

Президент попросил, чтобы премьер-министр «собрал все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов». «Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, сколько танков, почему мы для кого-то — для Таиланда — делаем, а для Украины не делаем», — заключил Зеленский.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2017 года журналисты уличили «Укроборонпром» в закупке двигателей для БТРов у России.

24 октября того же года СМИ опубликовали данные масштабного расследования, согласно которому ГК «Укроборонпром», который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы. По данным журналистов, участники схемы связаны с президентским менеджментом, а расследования по этим делам прячут в прокуратуре.

На следующий день председатель Государственной аудиторской службы Лилия Гаврилова заявила, что Государственный концерн «Укроборонпром» не допустил к проверке эффективности управления предприятиями, входящими в его состав, государственных аудиторов. В ответ компания представила свое видение случившегося и заявила, что ожидает независимого международного аудита.

2 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что чиновников государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», подозревают в хищении почти 200 миллионов гривен оборонного бюджета.

В конце 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины заинтересовалось делом о манипуляциях с контрактами «Укроборонпрома» для Министерства обороны Ирака.

Напомним, 25 февраля 2019 года журналисты проекта Bihus.info сообщили, что сын Олега Гладковского, Игорь, был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

На следующий день Главдковский инициировал приостановку своих полномочий.

В начале марта экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского, поручил на тот момент Секретарю СНБО Александру Турчинову подготовить заседание по деятельности «Укроборонпрома», а также обратился к Национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации в СМИ и расставить все точки на «і».

17 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Гладковского.

19 октября Высший антикоррупционный суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 10,6 млн гривен.

21 октября он вышел из Лукьяновского СИЗО под залог.

Тэги: Харьков, танк, политика, Укроборонпром, оборонная промышленность, Владимир Зеленский, новости Украины

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