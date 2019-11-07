Анджелина Джоли пожаловалась, что очень хочет, но не может навсегда уехать из США

Американская актриса Анджелина Джоли заявила, что мечтает покинуть родную страну. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она поведала изданию Harper's Bazaar.

При этом 44-летняя артистка пожаловалась, что не может уехать из США, пока их общим с Брэдом Питтом детям не исполнилось восемнадцать лет.

Актриса заявила: «Я хочу жить в другой стране и это станет реальностью, как только моим детям исполнится восемнадцать лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец».

Анджелина Джоли не уточнила, где хочет жить, но намекнула, что это может быть одна из стран Африки.

После развода с Брэдом Питтом три года назад у пары остались трое приемных и трое родных детей.

Лишь старшему сыну Мэддоксу исполнилось восемнадцать лет и он учится в Южной Корее.

Как писала «Фраза», была названа десятка самых «дорогих» актрис мира.

Ранее в Иране арестовали двойника-монстра Анджелины Джоли.