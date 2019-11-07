На следующей неделе в Украину вновь вернется бабье лето

Пришедшие в Украину дожди продержатся недолго. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дают синоптики.

В Гидрометцентре предупреждают, что осадки по стране, а также небольшое похолодание будут сохраняться до конца недели.

Однако уже после выходных по всей Украине должна установиться сухая, малооблачная погода.

Воздух при этом снова начнет прогреваться.

Днем ожидается до плюс 14-19, а ночью будет до 7-12 тепла.

В Киеве должно быть сухо. Днем обещают 14-16 тепла, а ночью плюс 7-9.

Впору говорить о возвращении в страну бабьего лета.

Как писала «Фраза», стало известно, когда в Киеве снова зарядят дожди.